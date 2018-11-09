أميركا تفرض قيوداً على الهجرة غير الشرعية

الشارقة 24 – رويترز:

اتخذت الإدارة الأميركية، خطوة كبرى لفرض قيود على مطالبة المهاجرين باللجوء، بأن وضعت قاعدة تجعل من الأشخاص الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة الجنوبية بشكل غير مشروع غير مؤهلين لطلب اللجوء.

وجاء القرار فيما تتقدم ثاني قافلة من المهاجرين صوب ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، ودعا المهاجرون الحكومة المكسيكية لمساعدتهم في رحلتهم للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأثار تقدم قوافل المهاجرين غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ووصف القوافل بأنها "غزو"، وأمر ترامب بإرسال سبعة آلاف جندي إلى الحدود لوقف المهاجرين.