قتيل وجريحان بعملية طعن في أستراليا

الشارقة 24 - وكالات:





أعلنت الشرطة الأسترالية، يوم الجمعة، تعرض عدة أشخاص للطعن، خلال ساعة الازدحام، في حي الأعمال بوسط ملبورن، وأنها اعتقلت مشتبهاً به.

وأوضح مسعفون، أنهم عالجوا أشخاصاً في مكان الحادث، أحدهم أصيب في الرقبة، بينما أشارت الشرطة الأسترالية إلى مصرع شخص خلال الحادثة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية، مشاهد تظهر رجلاً، يهاجم بشكل عشوائي ضباط الشرطة، قبل أن يطلقوا النار عليه.

وطلبت شرطة فيكتوريا، عبر حسابها في تويتر، من المارة والأشخاص القاطنين بالقرب من الشارع، الذي شهد الحادثة، تجنب المنطقة.

وذكر شهود، أنهم سمعوا أصوات صراخ قادمة من شارع بورك، وشاهدوا ألسنة دخان تتصاعد في السماء، بالإضافة إلى سيارة تحترق في نفس الشارع.

وذكر قائد شرطة ولاية فيكتوريا ديفيد كلايتون للصحافيين، أنه ليس هناك مؤشرات في هذه المرحلة، على وجود صلة بالإرهاب.