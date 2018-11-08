مقتل 12 ومطلق النار في ملهى بكاليفورنيا

الشارقة 24- رويترز:

أعلنت الشرطة الأميركية يوم الخميس، أن مسلحاً قتل 12 شخصاً بالرصاص في ملهى بجنوب كاليفورنيا، بينهم نائب قائد شرطة المنطقة قبل أن يلقى المسلح مصرعه أيضاً.

وقال جيف دين قائد شرطة منطقة فينتورا كاونتي، إن المسلح لقي مصرعه أيضاً، لكن لم يتضح بعد من الذي قتله.

وأضاف أن نائب قائد الشرطة الذي قتل في الهجوم هو السارجنت رون هيلاس، لكن لم تحدد هوية باقي الضحايا، مشيراً إلى أن المسلح لا يزال مجهول الهوية ولم تعرف دوافعه بعد.

وأصيب عدد من الأشخاص خلال الهجوم الذي وقع في ضاحية ثاوزند أوكس في لوس أنجليس الليلة الماضية.