أستراليا تواجه النفوذ الصيني بالمحيط الهادي بملياري دولار

الشارقة 24:

أعلنت أستراليا الخميس، أنها ستقوم بإنشاء صندوق تبلغ قيمته ملياري دولار أسترالي، أو نحو 1.46 مليار دولار أميركي، بهدف منح قروض للدول في منطقة المحيط الهادي، للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، في الوقت الذي تسعى فيه كانبرا للتصدي للنفوذ الصيني المتنامي في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، خلال كلمة ألقاها في قاعدة عسكرية في تاونسفيل أن الوقت حان لفتح فصل جديد في العلاقات مع العائلة في منطقة المحيط الهادي، يكون مبنياً على الاحترام والمساواة والانفتاح.

وكانت الصين أنفقت 1.3 مليار دولار على منح وقروض بشروط ميسرة للدول في منطقة المحيط الهادي منذ 2011 وحتى الآن، لتصبح ثاني أكبر مانح في المنطقة بعد أستراليا، الأمر الذي أثار القلق في الغرب من إثقال كاهل العديد من الدول الصغيرة في المحيط الهادي بديون لصالح الصين.