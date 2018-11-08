ترامب يهدد الديمقراطيين بالحرب إذا استخدموا "أغلبيتهم" في "التحقيقات"

الشارقة 24 – رويترز:

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرد إذا استخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة، في مجلس النواب الأميركي، لفتح تحقيقات في إدارته وأمواله، بعد أن أجبر وزير العدل جيف سيشنز على الاستقالة.

وجاء رد فعل ترامب قوياً بعد يوم من خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، ونفذ تهديداته المتكررة بإقالة وزير العدل سيشنز، بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وخلال مؤتمر صحافي اتسم بالتوتر وشهد اشتباك ترامب مع الصحافيين، تباهى الرئيس الأميركي المنتعش بفضل انتصارات أضافت إلى الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بدوره في تلك المكاسب، وحذر من "وضع يشبه الحرب" في واشنطن، إذا قام الديمقراطيون بالتحقيق معه.

وأضاف ترامب أنه على استعداد للعمل مع الديمقراطيين بشأن الأولويات الرئيسية، لكنه يشعر بأن أي تحقيقات من مجلس النواب في أمر إدارته، ستضر باحتمالات الشراكة بين الحزبين.

وبعد فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء، يمكن للديمقراطيين الآن رئاسة لجان المجلس التي يمكنها التحقيق في الإقرارات الضريبية، التي رفض ترامب تقديمها منذ أن كان مرشحاً، وكذلك تضارب المصالح التجارية المحتمل وأي روابط بين حملته لعام 2016 وروسيا.