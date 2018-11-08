بإقليمي تاخار وغزني

استشهاد العشرات بهجمات لـ "طالبان" في أفغانستان

  • الخميس 08, نوفمبر 2018 في 12:24 م
  • تأهب أمني في أفغانستان مع تنامي تهديدات طالبان
    تأهب أمني في أفغانستان مع تنامي تهديدات طالبان
استشهد العشرات من الجنود الأفغان والمدنيين، بهجمات لحركة طالبان، يوم الخميس، على قواعد عسكرية بإقليمي تاخار شمالي البلاد، وغزني في الجنوب الشرقي.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
أعلن مسؤولون أفغان، يوم الخميس، أن حركة طالبان شنت هجمات على إقليمي تاخار شمالي البلاد، وغزني في الجنوب الشرقي، ما أسفر عن استشهاد العشرات من القوات الأفغانية والمدنيين.
 
وأوضح محمد عزام أفضلي، وسيد صلاح الدين برهاني، العضوان بمجلس إقليم تاخار، أن جنوداً من الجيش، يتراوح عددهم بين 14 و20 فرداً استشهدوا، بعدما هاجم مسلحون قاعدتهم بمنطقة خواجة غار بالإقليم، فجر الخميس، وأضافا أن ما بين عشرة إلى 16 آخرين أصيبوا في الهجوم.
 
وأوضح أفضلي، أن سبعة جنود استشهدوا وأصيب آخرون، بالقرب من منطقة دشت آرتشي.
 
في غضون ذلك، استمر هجوم حركة طالبان على منطقة جاغوري بإقليم غزني، دون أن تتضح حصيلة الضحايا.
 
وأوضح النائبان المحليان خالق دار أكبري، ومحمد نوروز، أن طالبان بدأت الخميس، هجوماً واستردت نقطتي تفتيش، كانت قد خسرتهما في وقت سابق.