استشهاد العشرات بهجمات لـ "طالبان" في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤولون أفغان، يوم الخميس، أن حركة طالبان شنت هجمات على إقليمي تاخار شمالي البلاد، وغزني في الجنوب الشرقي، ما أسفر عن استشهاد العشرات من القوات الأفغانية والمدنيين.

وأوضح محمد عزام أفضلي، وسيد صلاح الدين برهاني، العضوان بمجلس إقليم تاخار، أن جنوداً من الجيش، يتراوح عددهم بين 14 و20 فرداً استشهدوا، بعدما هاجم مسلحون قاعدتهم بمنطقة خواجة غار بالإقليم، فجر الخميس، وأضافا أن ما بين عشرة إلى 16 آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأوضح أفضلي، أن سبعة جنود استشهدوا وأصيب آخرون، بالقرب من منطقة دشت آرتشي.

في غضون ذلك، استمر هجوم حركة طالبان على منطقة جاغوري بإقليم غزني، دون أن تتضح حصيلة الضحايا.

وأوضح النائبان المحليان خالق دار أكبري، ومحمد نوروز، أن طالبان بدأت الخميس، هجوماً واستردت نقطتي تفتيش، كانت قد خسرتهما في وقت سابق.