ترامب يحمل الإعلام وجمهوريين مسؤولية خسائر الانتخابات

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعداً، لمبارزة سياسية خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، وذلك بعد يوم من فقدان الحزب الجمهوري سيطرته في الكونجرس الأميركي، حيث حمل جمهوريين ذكرهم بالاسم مسؤولية فقدانهم مقاعدهم، كما هاجم صحافيين شككوا في مصداقية بعض أقواله.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي امتد لنحو 90 دقيقة، يوم الأربعاء، تحدث ترامب بخشونة بعدما سأله صحافيون عما إذا كان خطابه الدعائي بشأن المهاجرين من أميركا الوسطى، سبباً في إحداث انقسام، وعن أحدث التطورات في تحقيق اتحادي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وما إذا كان هناك أي تنسيق بين موسكو وحملة ترامب آنذاك.

وجاء رد ترامب عدوانياً، وأوضح لجيم أكوستا مراسل شبكة "سي. إن. إن"، الذي سحب أحد موظفي البيت الأبيض الميكروفون من يده عنوة، ينبغي أن تشعر "سي. إن. إن" بالخزي من نفسها ومن توظيفها لكم للعمل معها، وأضاف "أنت شخص فظ وفظيع".

كما رد ترامب على ياميك ألسيندور الصحفية في "بي. بي. إس. نيوز أور"، والتي سألته عن تجرؤ القوميين البيض، بسبب وصف ترامب نفسه بأنه "قومي"، وأوضح أن هذه إهانة له، ووصف السؤال بالعنصري.

وعبر الرئيس الأميركي، عن إحباطه من تقاعد 43 عضواً جمهورياً في مجلس النواب، بدلاً من سعيهم لإعادة انتخابهم، واعتبر أن ذلك يضر بالحزب الجمهوري.

وفي خطوة، نادرة سخر ترامب من مرشحين جمهوريين، ذكرهم بالاسم، وأضاف أنهم حرصوا أثناء حملاتهم، على أن ينأوا بأنفسهم عنه، خشية أن تؤثر رسائله المثيرة للانقسام بشأن الهجرة، على الأصوات التي يحصلون عليها، موضحاً أنهم خسروا على أي حال.

وأشار إلى بيتر روسكام من ولاية إيلينوي، وإريك بولسون من مينيسوتا، وجون فاسو من نيويورك، ومرشح مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي بوب هوجين.