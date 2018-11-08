الإفراج عن 78 تلميذاً مخطوفاً بالكاميرون

الشارقة 24 – رويترز:

أكد قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن، في الكاميرون، أنه تم الإفراج عن 78 تلميذاً وسائقاً مخطوفين في غرب الكاميرون يوم الأربعاء، إلا أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة ومعلماً.

واتهم القس والجيش الكاميروني انفصاليين ناطقين بالإنجليزية بارتكاب جريمة الخطف إلا أن متحدثاً باسم الانفصاليين نفى ضلوعهم في الأمر.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الجيش الكولونيل ديدييه بادجيك أن الخاطفين أفرجوا عن المحتجزين بعد أن أحكم الجيش الحصار حولهم.

وأضاف أن أربعة أشخاص ما زالوا مفقودين وإن السلطات تبذل كل ما بوسعها لإعادتهم.

ووقع الخطف يوم الإثنين في "باميندا"، المركز التجاري في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون.