تدشين تحالف دفاعي أوروبي في باريس

عرض عسكري للقوات الفرنسية في ذكرى يوم الباستيل، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

دُشن اليوم الأربعاء، تحالف من الجيوش الأوروبية المستعدة للاستجابة للأزمات قرب حدود القارة، وصارت فنلندا عاشر دولة تنضم إليه.

وجاء تدشين التحالف تزامناً مع دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل "جيش أوروبي حقيقي".

وكانت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمرك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وافقت على المبادرة الفرنسية التي ستشهد تعاون الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتخطيط وتحليل الأزمات العسكرية والإنسانية الناشئة والاستجابة العسكرية لتلك الأزمات في نهاية المطاف.

وكان ماكرون دعا أمس الثلاثاء، إلى تشكيل جيش أوروبي حقيقي بهدف الحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.