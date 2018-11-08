الحكومة الإيطالية تفوز في اقتراع على الثقة

الشارقة 24 – رويترز:

فازت الحكومة الائتلافية الإيطالية يوم الأربعاء، باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم أمني مثير للجدل، وسط تنامي التوترات بين الحزبين الحاكمين فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

ويشدد مشروع القانون الذي طرحه نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف القيود على الهجرة ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا.

ورفض عدد ضئيل من أعضاء حركة "5-نجوم" المناهضة للمؤسسات والمتحالفة مع حزب الرابطة مساندة مشروع القانون، ورغم ذلك فازت الحكومة بسهولة بتأييد 163 صوتاً مقابل رفض 59 وامتناع 19 عن التصويت.

ولو كانت الحكومة خسرت التصويت لتعين عليها تقديم استقالتها.

ويشير الاقتراع إلى الخلافات بين الحزبين داخل الائتلاف الذي تولى السلطة في يونيو وهز أسواق المال بسياساته الاقتصادية.