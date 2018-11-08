ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة مرسيليا إلى 6 قتلى

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

عثرت فرق الإنقاذ، الأربعاء على جثة سادسة عائدة لرجل بين أنقاض المباني الثلاثة التي انهارت الإثنين في وسط مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، فيما منعت السلطات الدخول إلى مبان مجاورة عدة خشية انهيارها أيضاً.

وكان عثر على جثث ثلاثة رجال آخرين وامرأتين بين الأنقاض منذ صباح الثلاثاء.

ومن بين الضحايا الستة، تم التعرف إلى هوية ثلاثة على أنهم من قاطني أحد المباني المنهارة..

وبعد أكثر من 48 ساعة على انهيار أول مبنيين قرب حي الميناء القديم السياحي، تتلاشى تدريجا الآمال بالعثور على ناجين.

وتخشى فرق الإغاثة أيضاً تمدد هذه المأساة إلى مبان متداعية أخرى في هذا الحي الشعبي حيث تستند العمارات واحدة على الأخرى.