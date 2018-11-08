الكرملين: لا تلوح آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات مع أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الكرملين يوم الأربعاء، أنه لا يرى آفاقاً لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي هناك.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه لا تلوح في الأفق آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأميركية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستعتبر أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية غير قانونية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت يوم الثلاثاء إنها قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا لأنها لم تقدم ضمانات مقبولة على أنها لن تستخدم أسلحة كيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا.