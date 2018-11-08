روسيا تُحي ذكرى المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية

الشارقة 24 – رويترز:

أحيت روسيا اليوم الأربعاء، ذكرى المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاماً، من خلال عرض عسكري أقيم في الميدان الأحمر في موسكو ..

وشارك عسكريون روس ارتدوا ملابس عسكرية قديمة في العرض العسكري، الذي ضم دبابات سار إلى جانبها جنود يرتدون زياً عسكرياً يعود للأربعينيات من القرن الماضي ويلوحون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض التاريخي.

وكان العرض الذي أقيم في عام 1941 في العاصمة السوفيتية المحاصرة آنذاك استغرق 15 دقيقة بمناسبة مرور 24 عاماً على ثورة أكتوبر عام 1917.