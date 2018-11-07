مهاجرون في المكسيك يبحثون عن خيارات بديلة لوجهتهم

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع آلاف المهاجرين، في مأوى بالعاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، بعد رحلة قطعوا خلالها 1600 كيلومتر قاصدين الولايات المتحدة الأميركية، لكن كثيراً منهم بدأ يفكر فيما ستكون خطوتهم القادمة.

وفيما لا يزال أغلب المهاجرين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة، يبحث بعضهم حالياً عن مقاصد بديلة من بينها الإقامة في المكسيك.

وقالت بيرينيس فالديز، وهي ممثلة من معهد هجرة النساء، إن أغلبية المهاجرين يريدون مواصلة السير إلى الولايات المتحدة، لكن بعد التحدث معهم عن خيارات مختلفة بدأ البعض يفكر ما إذا كان سيبقى في المكسيك حيث يمكنهم تقنين أوضاعهم لأسباب إنسانية، كما شعر بعضهم بطمأنينة أكثر عندما علموا أنهم يمكنهم الحصول على تمثيل ودعم قانوني وأنه يمكن التنسيق مع العديد من المنظمات ومراكز الإيواء حتى يتمكنوا من البقاء.

وكانت الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في وقت سابق من إرسال الجيش للتصدي لمجموعة المهاجرين القادمين عبر المكسيك هرباً من العنف والفقر في أميركا الوسطى.