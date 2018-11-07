الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على "النواب" الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

استفاد الديمقراطيون من حالة الاستياء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للفوز بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما يعطيهم الفرصة لعرقلة جدول أعمال ترامب التشريعي وإخضاع إدارته لتحقيق مكثف.

وأكدت زعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب نانسي بيلوسي لأنصار الحزب في احتفال في واشنطن إن الديمقراطيين سيستغلون فوزهم بأغلبية أعضاء المجلس لتنفيذ جدول أعمال يحظى بتأييد الحزبين لدولة عانت بما يكفي من الانقسامات، على حد تعبيرها.

في المقابل، تمكن ترامب وزملاؤه الجمهوريون من توسيع أغلبيتهم في مجلس الشيوخ في انتخابات تأتي بعد عامين من فوزه بالرئاسة.

لكن مع خسارة حزبه للأغلبية في مجلس النواب، شكلت النتائج انتكاسة مؤلمة لترامب بعد حملة أصبحت بمثابة استفتاء على قيادته.

ولم تُحسم بعض السباقات الانتخابية بعد، لكن يبدو أن الديمقراطيين يتجهون للفوز بأكثر من 30 مقعداً، وهو ما يزيد كثيراً عن 23 مقعداً يحتاجون إليها لتحقيق أول أغلبية لهم منذ ثماني سنوات بمجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً.

وسيكون بمقدور مجلس النواب الجديد الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية التحقيق في عائدات ضرائب ترامب وتضارب المصالح المحتمل واتهامات تشمل صلات بين حملته الانتخابية في 2016 وروسيا.

كما ستكون أغلبية بسيطة بالمجلس كافية لعزل ترامب، إذا ظهرت أدلة على أنه عرقل العدالة أو أن حملته الانتخابية في 2016 تواطأت مع روسيا، لكن لا يمكن للكونجرس الإطاحة به من منصبه دون تأييد من غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.