الصين وروسيا تدينان السياسات الحمائية التجارية عالمياً

الشارقة 24 – رويترز:

أدان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، السياسات الحمائية التجارية، واتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وعلى هامش زيارة للعاصمة الصينية بكين، شهد ميدفيديف ومعه لي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، بما يشمل دعم التعاون في المجالات الاقتصادية وتطوير النظام العالمي لتحديد المواقع "جي.بي.إس".

وخلال مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع، أكد لي أن الحمائية والنهج الانفرادي ممارسات أضرت بمصالح الصين والدول الأخرى. فيما أعلن ميدفيديف أنه اتفق مع نظيره الصيني بشأن عدد من المسائل الاقتصادية، مثل دعم الشركات الصغيرة واستمرار ما وصفه "بإزالة العقبات في مختلف المجالات".

ولطالما اتسمت العلاقات بين موسكو وبكين بالحذر المتبادل، إذ يخشى القوميون الروس تصاعد النفوذ الصيني في الشرق الأقصى الغني بالمعادن، لكن روسيا بدأت في التطلع شرقاً نحو الصين بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب ضمها لمنطقة القرم الأوكرانية في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، ازدهرت الروابط التجارية بين الصين وروسيا، اللتين تتقاسمان حدوداً برية تمتد على مسافة تتجاوز 4200 كيلومتر.