10 ملايين يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بمدغشقر

الشارقة 24 – رويترز:

يدلي ملايين الناخبين في مدغشقر، بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتنافس فيها ثلاثة سياسيين بارزين، لإدارة شؤون دولة تعاني لتوفير فرص عمل، وتسعى لمكافحة الفقر، وإنهاء الفساد.

ويسعى الرئيس هيري راجاونار يمامبيانينا، للفوز بفترة ثانية في السلطة، وينافسه رئيسان سابقان، هما مارك رافالومانانا، وأندريه راجولينا.

وتظهر بيانات المفوضية الانتخابية، أن هناك نحو 10 ملايين ناخب مسجل في الدولة، التي يبلغ تعدادها 25 مليون نسمة.

ويتنافس 36 مرشحاً في انتخابات الرئاسة في المجمل، ولا يتوقع كثير من المحللين فوز أي مرشح من الجولة الأولى، وستجرى جولة ثانية في 19 ديسمبر، بين المرشحين الاثنين الأكثر حصولاً على الأصوات في الجولة الأولى.