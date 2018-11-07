إنذارات أمنية تعطل حركة القطارات بمحطات في مدريد وبرشلونة

الشارقة 24 – رويترز:

أغلقت الشرطة خطي قطارات في محطة القطارات الرئيسية في برشلونة، الأربعاء، بعد رصد جسم داخل حقيبة، من خلال جهاز المسح الضوئي، ربما كان عبوة ناسفة، قبل أن تعلن زوال الخطر.

وذكرت شركة القطارات الإسبانية "رينفي"، أن الشرطة أمرت أيضاً بإخلاء محطة قطارات أتوتشا في مدريد، الأربعاء، لكن تبين لاحقاً خلو المكان من أي خطر.

وتوجه فريق للكشف عن المفرقعات إلى محطة برشلونة سانتس، بعد فحص أمني أثار الشك في احتمال وجود عبوة ناسفة بداخل حقيبة.

وبعد إجراء المزيد من الاختبارات، أفادت شرطة كتالونيا أن الأمر لا يشكل أي خطر.

وأوضحت "رينفي" أنها أعادت لاحقاً فتح خطي القطارات السريعة في المحطة.

وفي واقعة أتوتشا لم تبد الشرطة أي أسباب لعملية الإجلاء.