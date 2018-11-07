الصين تستعرض طموحاتها الجوية بـ "تشنغدو جيه-20"

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت فعاليات معرض الصين للطيران، هذا الأسبوع، في مدينة تشوهاي الساحلية، وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة 3 مقاتلات شبح صينية من نوع تشنغدو جيه-20، بعرض جوي في المعرض، بينما أبدت بوينج وإيرباص، المشاركتان في المعرض، رغبتهما في إنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين.

ودخلت الطائرة جيه-20 الخدمة، العام الماضي، ويقول الخبراء إنها جزء من خطط بكين لتضييق فجوة التكنولوجيا العسكرية مع الولايات المتحدة وطائرتها الشبح اف-35.

وينعقد معرض الصين للطيران كل عامين، وعادةً ما يكون مناسبة لعرض التقدم الذي أحرزته الصين في مجال الطيران.

وأصبحت الصين ساحة رئيسية لاقتناص الصفقات لشركات الطيران الأجنبية، بفضل الارتفاع الكبير في الطلب الصيني على السفر، لكن الآفاق تعقدت بفعل رغبة بكين في تنمية شركات عملاقة لها في صناعات عديدة من بينها الطيران وأشباه الموصلات والروبوتات.

ومن بين المشروعات التي عرضتها الصين في تشوهاي، نموذج بالحجم الكامل للطائرة عريضة البدن سي.آر 929، التي تقوم بتطويرها مؤسسة الصين للطائرات التجارية، بالاشتراك مع يونايتد إيركرافت كوربوريشن الروسية، على أمل أن تتمكن في نهاية المطاف من منافسة طائرتي بوينج 787 وايرباص ايه350.

يأتي ذلك فيما أبدت بوينج وإيرباص، أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، رغبتهما في إنهاء الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين.

وذكر جورج شو أكبر مسؤول تنفيذي لإيرباص في الصين، خلال مؤتمر صحافي بالمعرض، أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية أكبر منافس لبوينج لا تتوقع مبيعات مرتفعة في ظل تلك التوترات.

لكن ريك أندرسون نائب رئيس بوينج لمبيعات شمال شرق آسيا، أكد أن الصين سوق طيران سريعة النمو، ويعتقد أن واشنطن وبكين تدركان ذلك.