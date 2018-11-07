مسلمتان تعتليان منصة "الكونغرس الأميركي" في عهد ترامب

الشارقة 24 - رويترز:

اختار الناخبون في ولايتي مينيسوتا وميشيجان أول امرأتين مسلمتين لعضوية الكونغرس الأميركي، وهما لاجئة سابقة فرت من الحرب الأهلية في الصومال وأميركية من أصل فلسطيني ولدت في ديترويت.

وجاء الفوز الذي حققته المرشحتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب في ليلة الانتخابات، عندما أتيح لأعضاء من جماعات من الأقليات الفرصة لتحقيق أول نجاحات في الانتخابات.

وفي مينيسوتا ستحل إلهان عمر "36 عاماً" محل عضو الكونغرس كيث إيليسون الذي أصبح في عام 2006 أول مسلم ينتخب للكونغرس، وقد قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.

وستكون إلهان عمر أول عضوة بالكونغرس ترتدي الحجاب.

أما رشيدة طليب "42 عاماً" فلها تاريخ من تخطي الحواجز، ففي عام 2008 أصبحت أول مسلمة تنتخب لمجلس ميشيجان التشريعي، ورشيدة طليب ولدت في ديترويت لعائلة مهاجرة فلسطينية وكان والدها يعمل في مصنع فورد للسيارات.