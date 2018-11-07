تواصل عمليات البحث عن ضحايا بين أنقاض المباني المنهارة في مرسيليا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء، أن "خمسة إلى ثمانية" أشخاص قد يكونون في عداد ضحايا انهيار ثلاثة مبان في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا، بعد سحب عمال الإنقاذ جثة ضحية أولى لهذه المأساة التي وقعت الإثنين.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الذي توجه إلى مرسيليا، إلى أن خمسة إلى ثمانية ضحايا لا يزالون ربما مدفونين تحت أنقاض المباني، فيما تجري عمليات دقيقة لسحب الركام.

ولفت إلى أن عمال الإنقاذ رصدوا في المرحلة الأولى من عمليات إزالة الركام بعض منافذ الهواء بما يبعث الأمل في إمكان تحديد موقع ناجين محتملين وإنقاذهم.

كذلك أعلن المدعي العام للجمهورية كزافييه ترابو في تصريحات من موقع الانهيار العثور للتو على جثة رجل قضى تحت الأنقاض.

وواصل 80 عنصر إطفاء و120 شرطياً صباح الثلاثاء، أعمال البحث بين الأنقاض بالاستعانة بكلاب بوليسية.

وقد انهار مبنيان متلاصقان في حي أوباني الشعبي في وسط مرسيليا، الإثنين ثم حصل الأمر عينه مع مبنى ثالث مجاور.

وتحاول السلطات العثور على خمسة سكان مفقودين، إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين ربما كانوا يزورون أحد هذه المباني.