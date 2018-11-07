سيارات إسعاف تغلق الطريق السريع في باريس احتجاجاً على إصلاحات

الشارقة 24 – رويترز:

أغلقت سيارات إسعاف الطريق السريع في العاصمة الفرنسية باريس لليوم الثاني، احتجاجاً على إصلاحات على نظام الضمان الاجتماعي، ما أثار الفوضى في الطريق السريع "إيه 4" في باريس.

وبموجب المادة (80) من القانون الجديد، الذي يُصلح عملية تمويل نظام الضمان الاجتماعي، قد لا يكون بإمكان المرضى اختيار مقدم خدمة الإسعاف المفضل لديهم، وستحصل المستشفيات على ميزانيات منفردة نظير نقل المرضى.

ويقول بعض المسعفين إن هذا الأمر قد يدفع المستشفيات إلى اللجوء إلى مقدمي خدمة أرخص، مما يصب في صالح الشركات الكبيرة ويضر بالشركات الصغيرة التي لا تستطيع المنافسة في حرب الأسعار.