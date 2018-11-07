الأمم المتحدة تطالب بنجلاديش بعدم إعادة "الروهينجا" إلى ميانمار

أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار خلال رحلة الفرار إلى بنغلاديش، أرشيفية

الشارقة 24 – د ب أ:

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، لي يانج هي، الثلاثاء، بنجلاديش بوقف خططها لإعادة لاجئي الروهينجا إلى ميانمار المجاورة ابتداءً من منتصف نوفمبر الجاري، لعدم توفر الأمن.

وأكدت لي يانج هي، أنه لا توجد مؤشرات على أن ميانمار تتخذ خطوات للتأكد من أن هذه الأقلية المسلمة المهمشة ستكون قادرة على العيش بأمان في مجتمعاتها المحلية عندما تعود.

وأشارت إلى أن الروهينجا لم يواجهوا العنف فقط على أيدي قوات الأمن بميانمار في عامي 2016 و2017، بل عانوا أيضاً من عقود من التمييز والاضطهاد.

ودعت ميانمار إلى منح الروهينجا حقهم الذي طال انتظاره في الحصول على الجنسية وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات العامة.