الكرملين: بوتين وترامب سيلتقيان لفترة وجيزة في باريس

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان لفترة قصيرة في باريس الأسبوع المقبل، بدورهم رجح مسؤولون أميركيون عقد مثل هذا الاجتماع.

وأوضح بيسكوف أن الرئيسيين، اللذين سيحضران فعاليات في باريس في إطار إحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى، سيناقشان إجراء محادثات ثنائية محتملة في موعد لاحق.

وفي واشنطن قال مسؤولون أميركيون إن ترامب سيعقد على الأرجح اجتماعاً قصيراً مع بوتين، لكن لقاء ثنائياً ملائماً سيعقد في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في نهاية الشهر.

كان الرئيس الأميركي قال أمس الإثنين، إنه غير متأكد مما إذا كان سيلتقي بنظيره الروسي في باريس.

ولم يجتمع الرئيسان ترامب وبوتين منذ اجتماعهما الثنائي في يوليو الماضي في هلسنكي والذي أثار مخاوف في الولايات المتحدة من أن ترامب يتودد للكرملين.