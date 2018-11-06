نَشر 5 آلاف جندي أميركي قرب الحدود المكسيكية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلن البنتاغون أن نحو 4800 جندي أميركي تم نشرهم، الإثنين، على الحدود مع المكسيك، دون أن يحدد تكلفة العملية التي يندد بها الديموقراطيون بوصفها "مناورة سياسية" للرئيس دونالد ترامب.

وتم نشر نحو 1100 جندي في كاليفورنيا، و1100 آخرين في أريزونا، و2600 في تكساس، مساء انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، التي ستحدد مسألة احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.

وصف الكولونيل بوب مانينغ المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن الوضع لا يزال متغيراً، مع نشر المزيد من الوحدات والجنود في المنطقة، وتوقع أن يصل عدد العناصر المنتشرين إلى 5200.

وذكر مانينغ أنه من المتوقع أن يقوم أكثر من 7 آلاف جندي نظامي "قريباً" بتقديم الدعم لوزارة الأمن الداخلي.

وتم نشر نحو 2100 عنصر من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني في المنطقة منذ بضعة أشهر.

وبوصول الأعداد الجديدة، سيرتفع التواجد العسكري الأميركي الإجمالي عند الحدود مع المكسيك إلى 9 آلاف عنصر.

وتهدف عملية نشر القوات إلى منع وصول قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى يسيرون نحو الولايات المتحدة، من الوصول إلى الأراضي الأميركية، حيث يعتزمون طلب اللجوء.

ورداً حول سؤال بشأن تكلفة العملية، أوضح مانينع أنه لم يتم تحديدها بعد من جانب الدوائر المالية في البنتاغون.