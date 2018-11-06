فرقاطة روسية مزودة بـ "كروز" طويل المدى إلى المتوسط

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت روسيا إرسالها فرقاطة جديدة مزودة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة المدى إلى البحر المتوسط، الإثنين، بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السوري.

وذكر بيان من وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة الأميرال ماكاروف، التابعة لأسطول البحر الأسود، غادرت قاعدة سيفاستوبول البحرية، متجهة إلى مضيق البحر الأسود.

وكانت روسيا في السابق قد أطلقت صواريخ كاليبر من فرقاطات وغواصات متمركزة في البحر المتوسط على أهداف لمتشددين لدعم هجمات الجيش السوري.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الفرقاطة ستشارك في عملية عسكرية في سوريا، حيث تساند موسكو الرئيس بشار الأسد منذ دخولها الحرب عام 2015.