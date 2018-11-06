500 جثة مجهولة بمقبرة جماعية في المكسيك

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

بدأت السلطات المكسيكية، الإثنين، البحث عن جثث في مقبرة جماعية في ولاية فيراكروز المضطربة، حيث تم العثور على مئات الجثث في مواقع مماثلة في السنوات الماضية.

وذكرت مجموعة "سوليسيتو"، التي تضم أمهات يبحثن عن أولادهن المفقودين، أنها تلقت معلومات من مجهول تفيد بوجود المقبرة.

وأوضحت روزاليا كاسترو توس المتحدثة باسم المجموعة، أن المعلومات تفيد باحتمال وجود 400 إلى 500 جثة.

ويبعد الموقع قرابة 5 كيلومترات عن مقبرة جماعية أخرى عثر فيها على 296 جثة حتى الآن.

ومنذ 2006، عندما نشرت الحكومة الجيش لمحاربة تهريب المخدرات، قتل أكثر من 200 ألف شخص، فيما لا يزال 30 ألفاً آخرين في عداد المفقودين.