أميركا والصين تعقدان حواراً دبلوماسياً وأمنياً الجمعة

الشارقة 24 - رويترز:





أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة والصين ستعقدان حواراً دبلوماسياً وأمنياً على مستوى رفيع في واشنطن، الجمعة.

وأضافت في بيان صدر الإثنين أن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس ومن الجانب الصيني يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الدفاع وي فنغ خه.

وأفادت الصين الشهر الماضي بأن الجانبين اتفقا في البداية "من حيث المبدأ" على عقد جولة ثانية من المحادثات الدبلوماسية والأمنية في أكتوبر، لكنها تأجلت بناء على طلب واشنطن وسط تزايد التوترات بشأن التجارة وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

وكان من المقرر أن يعقد ماتيس محادثات مع نظيره الصيني في أكتوبر، لكن تلك الخطط تعثرت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على جيش التحرير الشعبي الصيني لشرائه أسلحة من روسيا.

والتقى ماتيس مع نظيره الصيني في سنغافورة في 18 أكتوبر، وأبلغه بأنه يتعين على الدولتين تعزيز العلاقات عالية المستوى للحد من خطر نشوب صراع.