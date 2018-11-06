بومبيو يجتمع مع مسؤول كوري شمالي كبير في نيويورك الخميس

الشارقة 24 - رويترز:





أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، بأن الوزير مايك بومبيو سيجتمع مع المسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول في نيويورك، الخميس، لبحث نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.

وذكرت الوزارة في بيان أنهما سيبحثان إحراز تقدم على كافة الركائز الأربع للبيان المشترك الصادر عن قمة سنغافورة، بما في ذلك تحقيق نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق على نحو تام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد عقدا قمة في سنغافورة في يونيو وهي أول قمة بين رئيس أميركي في المنصب وزعيم كوري شمالي.