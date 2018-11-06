مخاوف من مقتل 10 بانهيار عقارين في فرنسا

الشارقة 24 - د ب أ:

تبحث خدمات الطوارئ في فرنسا حالياً، عن حوالي عشرة أشخاص، يخشى أن يكونوا مدفونين تحت أنقاض عقارين منهارين في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، يوم الإثنين.

ووصف وزير الإسكان جوليان دينورماندي المهمة، بأنها "سباق ضد الزمن"، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقب انهيار العقارين، صباح الإثنين.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن اثنين من المارة على الأقل أصيبا في الحادث، وأن السلطات قامت بهدم عقار ثالث لاعتباره غير آمن.

وتقع هذه المباني في شارع صغير للتسوق بوسط المدينة، وكان أحدهما متصدعاً وخالياً من السكان، بحسب السلطات.

وأوضح دينورماندي، أن حوالي عشرة أشخاص كانوا يقطنون المبنى الآخر، الذي كان يجري به أعمال بناء، وأوضح الوزير، هؤلاء الأشخاص هم الذين نبحث عنهم الآن.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامنه مع مدينة مرسيليا، وهي تتعامل مع الحادث.