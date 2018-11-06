واشنطن تُعيد فرض عقوبات شديدة على إيران

الشارقة 24 – أ ف ب:

توعدت واشنطن، يوم الإثنين، بمواصلة الضغط على طهران، من دون هوادة، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستفتخر بالالتفاف، على العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين، وتستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستعفي 8 دول، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا، من الالتزام بالعقوبات على قطاع النفط الإيراني.

وأوضح بومبيو، أن الدول الأخرى التي يشملها هذا الاستثناء لستة أشهر، هي اليونان وتركيا وتايوان، مؤكداً أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني، من دون هوادة، حتى يغير سلوكه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

ويعني القرار الأميركي، منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

وأوضح الرئيس الإيراني، في خطاب متلفز، أعلن أننا سنفتخر بالالتفاف على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية، وأضاف نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة.