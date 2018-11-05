أقارب ضحايا الطائرة الإندونيسية يطالبون باستمرار عمليات البحث

الشارقة 24 – رويترز:

في مؤتمر صحافي خيمت عليه أجواء الحزن، وجه أقارب ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت قبالة ساحل جاكرتا الأسبوع الماضي، أسئلة إلى المسؤولين الإندونيسيين، ومن بينهم وزير النقل ورئيس هيئة سلامة النقل في البلاد.

وطالب بعض أقارب الضحايا، بضرورة تحميل المسؤولين الفنيين في شركة ليون أير "المسؤولية الكاملة"، إذا ثبت أنهم لم يتعاملوا بالشكل المطلوب مع المشاكل الفنية الخاصة بالطائرة، بعد رحلتها السابقة من بالي إلى جاكرتا، ومقتل كل من كانوا على متنها.

وقررت السلطات الإندونيسية، الأحد، تمديد البحث لثلاثة أيام عن الضحايا والصندوق الأسود الثاني للطائرة الجديدة تقريباً، وهي من طراز بوينج 737 ماكس، سقطت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا.