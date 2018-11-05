أول دفعة من قافلة مهاجرين متجهة إلى أميركا تصل إلى عاصمة المكسيك

الشارقة 24 - رويترز:

وصلت أول دفعة من قافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، في طريقها إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي واتخذ أفرادها مأوى مؤقتاً في ملعب لكرة القدم، حيث وفرت السلطات مساعدات طبية ومطابخ لإعداد الطعام.

ويسعى المهاجرون الذي جاؤوا من دول أميركا الوسطى للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفر كثيرون منهم من عنف العصابات، أو من مصاعب مالية في بلادهم.

ووصل المهاجرون إلى مكسيكو سيتي، التي تقع على بعد حوالي 805 كيلومترات من أقرب معبر حدودي في تكساس، وذلك بعد 4 أسابيع من انطلاقهم من مدينة سان بيدرو سولا في هندوراس.