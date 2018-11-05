فنانون صينيون يقدمون عرضاً أمام زعيم كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون شاهد عرضاً قدمه فنانون من الصين وكوريا الشمالية في العاصمة بيونجيانج.

وفي لقطات بثها التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي "كيه.آر.تي"، شوهد الفنانون يحيون الزعيم الكوري الشمالي الذي التقط صوراً جماعية معهم.

كما ظهر وفد صيني يضم لي جين جون السفير الصيني في بيونجيانج، وعلقت صور زعيمي البلدين في قاعة العرض وكتبت عبارات تعبر عن الصداقة بين البلدين.

وأدى فنانون من البلدين أغنية عنوانها "الصداقة بين كوريا الشمالية والصين ستدوم إلى الأبد".

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن الوفد الصيني وصل يوم الجمعة الماضي بدعوة من وزير الثقافة الكوري الشمالي.