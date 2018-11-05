واشنطن: عقوبات الإثنين ضد إيران هي الأشد

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الأحد، العقوبات الأميركية التي سيعاد فرضها على إيران، يوم الإثنين، هي الأشد.

وأوضح بومبيو في حديث مع محطة "فوكس" الإخبارية الأميركية، أن الهدف الرئيس من هذه العقوبات، إضعاف قدرات أكبر دولة ممولة للإرهاب، ومنعها من القيام بما فعلته منذ أسابيع من محاولة تنظيم حملة اغتيالات في قلب أوروبا.

وأشار الوزير الأميركي، إلى أن العقوبات بدأت تظهر نتائجها وتأثيراتها على إيران، لاسيما انخفاض الصادرات النفطية، بمعدل مليون برميل يومياً، وأن هذا الرقم سينخفض أكثر.

وشدد بومبيو، على أن العالم بأكمله يدرك، أن هذه العقوبات على إيران، جدية ومهمة، وتعطي الفرصة للإيرانيين، بإحداث تغييرات ضرورية في بلادهم.

وأضاف أن العقوبات ستمنع إيران من الحصول على الأموال التي تحتاجها للاستمرار بأنشطتها الإرهابية حول العالم، وستسمح حزمة العقوبات الأميركية ضد إيران، باستخدام الإيرادات النفطية، التي سوف تحتجز في حسابات أجنبية، في أغراض "التجارة الإنسانية أو الثنائية بالبضائع والخدمات غير المشمولة في الحظر".