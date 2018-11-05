كاليدونيا الجديدة تصوّت لصالح البقاء جزءاً من فرنسا

الشارقة 24 – أ ف ب:

صوّتت جزر كاليدونيا الجديدة، في المحيط الهادئ، يوم الأحد، لصالح البقاء جزءاً من فرنسا، في استفتاء على استقلال أظهر دعماً لباريس في واحدة من قواعدها الاستراتيجية العديدة، رغم بُعدها جغرافياً.

وتحتوي كاليدونيا الجديدة، الواقعة على بعد نحو 18 ألف كم عن الأراضي الفرنسية، على ربع موارد عنصر النيكل المعروفة في العالم، والذي يُعدّ مكوّناً رئيساً في صناعة الإلكترونيات.

وتشكّل الجزيرة، التي تُعدّ نحو 175 ألف نسمة موطئ قدم لفرنسا في المحيط الهادئ، حيث يزداد نفوذ الصين.

وأشارت النتائج النهائيّة للاستفتاء إلى أنّ 56.4% من المشاركين رفضوا اقتراح استقلال كاليدونيا الجديدة، في انتصار واضح ولكن أقلّ من المتوقّع لمؤيّدي باريس.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز، عن الاعتزاز الكبير باتّخاذ هذه الخطوة التاريخية، معتبراً أنّ نتيجة الاستفتاء هي مؤشّر إلى الثقة بالجمهورية الفرنسية وبمستقبلها وقيمها.

وأضاف ماكرون لم يعد هناك من سبيل سوى الحوار، داعياً الجميع إلى التطلّع للمستقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 80%، وجاءت نتائجه مخالفة لآمال الانفصاليين الذين كانت استطلاعات الرأي ترجّح أصلاً خسارتهم، إذ كانت تتوقّع أن تتراوح نسبة رافضي الاستقلال بين 63 و75%.