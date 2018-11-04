حاملة طائرات أميركية تتقدم مجموعة سفن حربية حول اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

حلقت مقاتلات أميركية فوق المياه في غرب المحيط الهادي، السبت، بينما انضمت حاملة الطائرات رونالد ريجان التي تعمل بالطاقة النووية إلى مدمرات يابانية وسفينة حربية كندية في أكبر مناورات للاستعداد القتالي تجري حول اليابان.

وحشدت اليابان والولايات المتحدة 57 ألف جندي من القوات البحرية والجوية للمشاركة في مناورات السيف المشحوذ التي تقام مرة كل عامين، ويزيد هذا العدد 11 ألفاً عن مناورات عام 2016 التي كانت محاكاة للقتال الجوي والإنزال البرمائي وتدريبات الدفاع ضد الصواريخ الباليستية.

وانضمت 8 سفن أخرى للتدريبات المضادة للغواصات في استعراض للقوة في مياه تخشى واشنطن وطوكيو من تزايد النفوذ الصيني عليها.

وتشارك سفينة إمداد كندية أيضاً في مناورات السيف المشحوذ جنباً إلى جنب مع الفرقاطة التي أبحرت مع حاملة الطائرات ريجان، السبت.