لندن تنفي التوصل إلى اتفاق جمركي شامل مع الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 - بنا:

نفت لندن التقارير التي أشارت إلى أنه سيتم وضع اتفاق جمركي يشمل المملكة المتحدة كلها، ضمن الاتفاقية الملزمة من الناحية القانونية والتي ستحكم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأن هذه التقارير مجرد تكهنات.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن هذه الخطة ستتفادى ضرورة معاملة إيرلندا الشمالية بشكل مختلف، وهو الأمر الذي يمثل عائقاً رئيسياً للتوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في مارس 2019.

وأفادت صنداي تايمز أن الحكومة البريطانية ستلتقي الثلاثاء، لبحث خطة ماي وأنها تأمل بتحقيق تقدم كافٍ بحلول الجمعة ليعلن الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة.