ارتفاع عدد ضحايا "عواصف إيطاليا" إلى 17 قتيلاً

الشارقة 24 – رويترز:





ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت أنحاء من إيطاليا وتسببت في دمار واسع إلى 17 قتيلاً، بعد وفاة شخصين آخرين.

وأفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، السبت، بأن ألمانياً لقي حتفه الجمعة، إثر تعرضه لصاعقة على جزيرة سردينيا، بينما توفي شخص آخر في المستشفى كانت قد أصابته صاعقة قبل عدة أيام.

والكثير من الضحايا الذين سقطوا حتى السبت فقدوا أرواحهم في حوادث سقوط أشجار، وذكرت الرابطة الزراعية الإيطالية (كولديريتي) في بيان أن العواصف دمرت نحو 14 مليون شجرة، معظمها في أقصى الشمال.

كما تأثرت بهذه العواصف مناطق كثيرة من أقصى شمال البلاد إلى صقلية في جنوب غرب البلاد وكانت منطقتا ترينتينو وفينيتو الشماليتان أكثر المناطق تأثراً، حيث أدت انهيارات أرضية إلى عزل قرى وإغلاق طرق.

وغمرت المياه ميادين وممرات كثيرة في البندقية نفسها في أقوى سيول شهدتها هذه المدينة منذ 10 سنوات.