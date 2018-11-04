مقتل 9 بمنزل غمرته المياه جراء هطول أمطار غزيرة بصقلية

الشارقة 24 – د.ب.أ:





ذكرت السلطات الإيطالية على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر، الأحد، أن عمال الإنقاذ في جزيرة صقلية تمكنوا من انتشال 9 جثث من منزل غمرته المياه في أعقاب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأفادت فرقة الإطفاء بأنه تم العثور على أم وأب وأبناء وجدين في المنزل الواقع في كاستلداتشا بالقرب من عاصمة صقلية باليرمو.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الضحايا ينتمون إلى عائلتين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن منسوب المياه في نهر المدينة ارتفع بسرعة، بسبب هطول كمية كبيرة من الأمطار في المنطقة.

وأفاد جيوفاني دي جياكينتو، رئيس بلدية كاستلداتشا، بأن اكتشاف الجثث يعد "مأساة هائلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وعثر على جثة شخص آخر في بلدة فيكاري، وفقاً لـ(أنسا).

وقتل أكثر من 15 شخصاً آخرين خلال الأسبوع الماضي جراء العواصف والأعاصير والفيضانات والانهيارات الطينية التي شهدتها أنحاء إيطاليا.