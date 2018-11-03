وفاة غواص إندونيسي في موقع البحث عن حطام الطائرة المنكوبة

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم السبت، أن غواصاً لقي حتفه في موقع البحث عن طائرة ركاب سقطت الأسبوع الماضي بالقرب من العاصمة جاكرتا في حادث راح ضحيته جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة أن سبب وفاة سياتشرول أنتو (48 عاماً) لم يتضح بعد، وأضاف أن أسرته فضلت عدم إجراء تشريح وطالبت بدفن جثمانه على الفور.

ويفتش الغواصون حطام الطائرة في قاع البحر الموحل بحثاً عن الصندوق الأسود الثاني، بينما يحاول المحققون جمع بيانات من وحدة تسجيل تالفة جزئياً جرى انتشالها من الحطام الغارق يوم الخميس.