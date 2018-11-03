واشنطن تُعيد فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران

الشارقة 24 – وكالات:

بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، أكدت الولايات المتحدة الجمعة، رسمياً أنها ستعيد ابتداءً من الإثنين فرض القسم الثاني من العقوبات التي كانت رفعتها إثر التوصل إلى اتفاق مع طهران عام 2015.

وستشمل حزمة العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني، كما شملت أيضاً إضافة نحو 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات الأميركية على إيران.

وستطال العقوبات الأميركية أيضاً الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، وكذلك الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها باستثناء 8 دول سيتم السماح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حول هذه العقوبات، أعلنا بأن حزمة العقوبات الأميركية على إيران سوف تظل مفروضة إلى حين وفاء إيران بكامة ما يطلب منها ولا سيما التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وإنهاء مشاركاتها العسكرية في الحرب السورية والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن إعفاءات الدول الثمان سيكون مؤقتاً لغرض الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار لأسعار النفط العالمية.