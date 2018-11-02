لقاء بين ترامب وبينغ ضمن قمة الـ 20 في الأرجنتين

الشارقة 24 – وام:

اتفق الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي الخميس، على عقد اجتماع بينهما، خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة، في الأرجنتين.

وأكد ترامب خلال الاتصال، أنه يتطلع إلى لقاء شي جين بينغ خلال القمة، لإجراء محادثات متعمقة، بشأن بعض القضايا الرئيسية، وأن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين .

كما أعرب ترامب عن رغبة بلاده في مواصلة توسيع نطاق الصادرات إلى الصين، مشيراً إلى أن الفريقين الاقتصاديين من الجانبين، بحاجة إلى تعزيز التبادلات والمشاورات.

من ناحيته أكد الرئيس الصيني أن لديه وترامب رؤى جيدة نحو تنمية صحية ومستقرة للعلاقات الصينية الأميركية، فضلاً عن توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المكالمة الهاتفية، بين الرئيسين، كانت إيجابية للغاية.