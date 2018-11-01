ماكرون يحذر من عودة أوروبا إلى حقبة الثلاثينات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "ذهوله" لأوجه التشابه بين الوضع الحالي في أوروبا والوضع في حقبة الثلاثينات، داعياً إلى "وضوح الرؤية" و"المقاومة"، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ويست فرانس"، الأربعاء.

وأكد ماكرون: أشعر بالذهول لمدى التشابه بين الوقت الذي نعيشه وزمن ما بين الحربين، متحدثاً على هامش زيارة إلى معرض مخصص لرئيس الوزراء الأسبق في مطلع القرن العشرين جورج كليمنصو.

ورأى في المقابلة التي نشرتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن أوروبا منقسمة بفعل المخاوف والانغلاق القومي وتبعات الأزمة الاقتصادية، وتشهد بشكل شبه منهجي تفكك كل ما انتظمت حوله حياة أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى، وحتى أزمة 1929.

ويستعد ماكرون لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى بزيارة مواقع المعارك في شمال فرنسا وشرقها على مدى أسبوع اعتباراً من الأحد، قبل إقامة مراسم كبرى في ذكرى توقيع الهدنة في 11 نوفمبر 1918، عند قوس النصر في باريس بحضور مئة قيادي من العالم بأسره.