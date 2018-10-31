النمسا تتراجع عن اتفاق عالمي للمهاجرين

المستشار النمساوي يتحدث إلى وسائل إعلام لدى وصوله قمة في بروكسل

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت الحكومة النمساوية اليمينية، الأربعاء، أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة والمجر بالخروج من اتفاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين، وسط مخاوف من أنه قد يطمس الخط الفاصل بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.

وأقرت جميع الدول الأعضاء وعددها 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي، الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

وأعلنت حكومة المجر اليمينية، أنها لن توقع الوثيقة النهائية في مراسم توقيع مقررة بالمغرب في ديسمبر.

وأكدت بولندا أنها تدرس اتخاذ خطوة ومماثلة، في الوقت الذي كانت قد اختلفت مع بروكسل، لمعارضتها نظام أن يكون لكل دولة حصة من طالبي اللجوء.

وذكر المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، وهو محافظ ومتشدد فيما يتعلق بالهجرة، ويقود تحالفاً مع حزب الحرية اليميني المتطرف، في بيان، أن النمسا لن تنضم إلى اتفاق الأمم المتحدة بشأن المهاجرين.

وقال كورتس: "ننظر بشكل نقدي للغاية لعدة نقاط في اتفاق المهاجرين، مثل الخلط بين طلب الحماية وهجرة العمالة".