سفير النرويج لدى الصين مبعوثاً للأمم المتحدة إلى سوريا

الشارقة 24 – وام:

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عزمه تعيين سفير النرويج لدى الصين جير بيدرسن مبعوثاً للأمم المتحدة إلى سوريا خلفاً للمبعوث الحالي المنتهية ولايته في أواخر نوفمبر الجاري ستافان دي ميستورا.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن السفير بيدرسن حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حول مسألة تعيين بيدرسن، وكذلك من الحكومة السورية.

ونوه غوتيريش إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور على نطاق واسع حوله، بما في ذلك مع الحكومة السورية، وأعرب عن قناعته بأن بيدرسن سيدعم الأطراف السورية من خلال تسهيل التوصل إلى حل سياسي شامل يعتد به ويلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.

وسيحل بيدرسن محل ستافان دي ميستورا الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر المقبل، وتتركز جهود الأمم المتحدة في الوقت الراهن على محاولة تشكيل لجنة لإعادة كتابة دستور سوريا.