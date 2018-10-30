تم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن

الدنمارك تتهم طهران بالتحضير لاعتداء على أراضيها

  • الثلاثاء 30, أكتوبر 2018 في 10:32 م
  • وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامولسن
    وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامولسن
اتهمت الدنمارك الثلاثاء، طهران بالتحضير لاعتداء على ثلاثة إيرانيين يقيمون في البلد الاسكندينافي، وذلك رداً على تفجير الأحواز في سبتمبر الماضي.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
أعلن رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش أندرسن في مؤتمر صحافي أنه تم رصد تحركات إيرانية للقيام باعتداء على ثلاثة إيرانيين يقيمون في الدنمارك، يشتبه بانتمائهم إلى حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز".
 
واعتقل نرويجي من أصل إيراني في 21 أكتوبر الجاري في السويد، وفق الاستخبارات السويدية، وتم توقيفه بعد الاشتباه بانه أعد الهجوم وتجسس لحساب إيران.
 
ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامولسن عبر "تويتر"، أن ما قامت به إيران مرفوض تماماً، مضيفاً أن الحكومة سترد على إيران وستتشاور مع شركائها الأوروبيين حول الخطوات المقبلة.
 
وتم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن إلى الخارجية الدنماركية.