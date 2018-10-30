الدنمارك تتهم طهران بالتحضير لاعتداء على أراضيها

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن رئيس الاستخبارات الدنماركية فين بورش أندرسن في مؤتمر صحافي أنه تم رصد تحركات إيرانية للقيام باعتداء على ثلاثة إيرانيين يقيمون في الدنمارك، يشتبه بانتمائهم إلى حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز".

واعتقل نرويجي من أصل إيراني في 21 أكتوبر الجاري في السويد، وفق الاستخبارات السويدية، وتم توقيفه بعد الاشتباه بانه أعد الهجوم وتجسس لحساب إيران.

ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامولسن عبر "تويتر"، أن ما قامت به إيران مرفوض تماماً، مضيفاً أن الحكومة سترد على إيران وستتشاور مع شركائها الأوروبيين حول الخطوات المقبلة.

وتم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن إلى الخارجية الدنماركية.