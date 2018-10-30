عواصف تضرب إيطاليا وتخلّف 5 قتلى

الشارقة 24 – واس:

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، الإثنين، في إيطاليا بعد أن ضربت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة معظم مناطق البلاد، وتسببت في ارتفاع المياه في مدينة فينيسيا العائمة إلى مستويات عالية.

ولقي شخصان حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كانا فيها في منطقة قريبة من روما كما قضى شخص آخر جنوب العاصمة، بينما لقي شاب مصرعه في نابولي في سقوط شجرة، بحسب السلطات، وفي شمال غرب البلاد قرب سافونا، لقيت عجوز مصرعها.

وذكرت السلطات أن المياه المرتفعة وصلت إلى 156 سنتمتراً بعد الظهر، بحيث لم تكف المنصات الخشبية التي تضعها السلطات في الممرات الرئيسية في المدينة لضمان عبور السياح بأمان.

وحملت الأسر الأطفال على الأكتاف للمرور بالشوارع المحيطة، بينما ارتدى بعض السياح الأحذية العالية واختار آخرون السير في المياه حفاة.