تحطم طائرة إندونيسية تحمل 189 شخصاً

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤولون في إندونيسيا أن طائرة تحمل 189 شخصاً على متنها غرقت بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة، الإثنين، بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا أثناء توجهها لمنطقة رئيسية لتعدين القصدير.

وصرحت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا بإن الطائرة التابعة لخطوط ليون إير فقدت الاتصال بمسؤولي الملاحة الجوية على الأرض بعد 13 دقيقة من إقلاعها.

وأشار محمد سيوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إلى أنه لا توجد معلومات عما إذا كان هناك ناجون، مضيفاً أنه لم ترد أي إشارة استغاثة من جهاز تحديد المواقع في حالات الطوارئ بالطائرة.

وأفاد بأنه تم العثور على أغراض مثل هواتف محمولة وسترات نجاة في المياه على عمق نحو 35 متراً من الموقع الذي فقدت فيه الطائرة الاتصال.

وكان هناك 23 مسؤولاً حكومياً على الأقل على متن الطائرة، وأكد متحدث باسم الهيئة المسؤولة عن الملاحة الجوية أن الطائرة حاولت العودة قبل فقدانها الاتصال مباشرة، والطقس كان صافياً وقت تحطم الطائرة.