مصرع 4 أشخاص إثر انهيار أرضي في إيطاليا

الشارقة 24 – بنا:

لقى 4 أشخاص مصرعهم، الأحد، إثر انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في منطقة "كالابريا" جنوبي إيطاليا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن الشرطة المحلية بأن الرجال الأربعة كانوا يحاولون إصلاح أنبوب بالقرب من مدينة "كروتوني".

وتوفي رجل آخر في ميناء "كاتانزار" وبعد أن جرفت التيارات القوية زورقاً شراعياً.

ومن المتوقع، الإثنين، أن تزداد الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت إيطاليا الأحد، فيما صدرت تحذيرات بشأن الطقس السيئ في معظم أنحاء البلاد بما في ذلك توسكانا وأومبريا وفينيتو وكالابريا وصقلية.